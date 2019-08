Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Jakob Fuglsang, prolonge pour deux ans chez Astana

Jakob Fuglsang - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Liège-Bastogne-Liège 2019 : Le résumé - Liège-Bastogne-Liège 2019 - 28/04/2019 Jakob Fuglsang a remporté ce dimanche la 105ème édition de Liège-Bastogne-Liège. Le Danois a fait le forcing dans la dernière difficulté du jour, la Côte de la Roche-aux-Faucons, et s'est isolé avec Michael Woods et Davide Formolo. Il s'est ensuite débarrassé de ses deux collègues d'échappée pour filer vers Liège et s'imposer sur le Boulevard d'Avroy, où est tracée depuis cette année l'arrivée de la course. Il décroche sa première victoire sur une course d'un jour. Cette année, il avait déjà terminé 2ème sur les Strade Bianche et la Flèche Wallonne, 3ème sur l'Amstel Gold Race.