Le "tracteur" Tim Declercq est diplômé : l’art de gérer une carrière professionnelle et des études universitaires

On ne présente plus Tim Declercq. Formidable machine à rouler pour étirer un peloton ou donner le tempo, coéquipier modèle, le Belge est l’un des membres les plus précieux et sous-estimés de l’armada Deceuninck-Quick-Step.

Il vient d’ailleurs d’être élu "Coéquipier de l’année" lors du "Gala Flandrien", succédant ainsi à son coéquipier Dries Devenyns, sacré en 2019. La preuve que, tout doucement, son travail de sape a la reconnaissance qu’il mérite.

A 32 ans, et au sortir d’une nouvelle saison XXL avec le Wolfpack (Quick-Step a fini en tête du classement des équipes les plus victorieuses pour la 9e année consécutive), Declercq a parachevé une belle année 2021 personnelle en finissant son master en éducation physique option "entraînement et coaching."

14 ans après avoir entamé ses études, Declercq voit donc enfin le bout du tunnel avec soulagement et fierté : "À un certain moment, on pensait tous que ce diplôme resterait un rêve mais j’y suis parvenu. Il était temps ! Ma fille, Marilou, a rendu l’étude un peu plus difficile. J’avais commencé ce master avant de débuter ma carrière professionnelle, donc je voulais vraiment le finir" explique-t-il sur le site officiel de Deceuninck-Quick Step.