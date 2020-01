Le tout frais champion de Belgique Laurens Sweeck a passé une courte nuit

Laurens Sweeck - © DAVID STOCKMAN - BELGA

Laurens Sweeck champion de Belgique de cyclo-cross pour la 1ere fois chez les seniors - 12/01/2020 Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) succède à Toon Aerts en tant que Champion de Belgique de cyclo-cross. Le Belge avait déjà été titré chez les juniors en 2011 et avait terminé en deuxième position chez les seniors en 2016 et 2018. Il faisait figure d'outsider dans ce championnat où son coéquipier Iserbyt était désigné comme le grand favori. Celui-ci termine en deuxième position. Toon Aerts complète le podium. Tim Merlier et Gianni Vermeersch ont pris respectivement les 4e et 6e places. Après un très bon premier tour de Toon Aerts, Sweeck s'est envolé pour dominer largement la course et s'imposer avec une confortable avance. Il a pu savourer son passage de la ligne d'arrivée, très ému.