Le Tourmalet sur un simulateur pour " les sommets du cœur " - 19/07/2019 19 kilomètres d’ascension, 7,4% de moyenne. Le Tourmalet est un col mythique du Tour de France. Demain, l’arrivée de la 14ème étape sera jugée au sommet de cette longue difficulté. Les coureurs vont l’escalader sur ce Tour, mais les spectateurs peuvent aussi se mesurer au Tourmalet grâce à un simulateur. Ce sont " les sommets du cœur ". Une opération qui mixe sport et solidarité et qui a été lancée par le partenaire du maillot à pois sur le Tour de France. Le principe ? Rouler sur un simulateur. 5 vélos, 1 écran géant. C’est une attraction qui vous plonge en pleine ascension du col du Tourmalet. C’est ouvert à tous. Il faut pédaler, grimper, faire des kilomètres. Car chaque kilomètre parcouru est au profit de mécénat chirurgie cardiaque. C’est une association créée en 1996 qui vient en aide à des enfants atteints de malformation cardiaque. Ils viennent d’Afrique et d’Asie principalement pour subir des opérations chirurgicales dans 9 hôpitaux en France. Plus de 3000 enfants ont déjà pu être sauvés depuis la création de cette association il y a plus de 20 ans.