Le Tour et Roland Garros menacés ? Le sport ne sera pas prioritaire lors du déconfinement en France

La ministre des Sports en France Roxana Maracineanu a jeté un pavé dans la mare d'optimisme en évoquant le déconfinement (qui débutera le 11 mai en France) lors d'une émission mercredi sur Eurosport : "Ce qui est certain, c'est que le sport ne sera pas prioritaire dans notre société. Il n'est pas prioritaire aujourd'hui dans les décisions qui sont prises par le gouvernement."

Roxana Maracineanu a par ailleurs indiqué que la reprise des compétitions ne se fera qu'"à huis clos ou en mode dégradé avec des restrictions très strictes au niveau des spectateurs présents".

"Si ça n'est pas possible, ça ne sera pas la fin du monde"

L'interdiction des rassemblements avec du public, qui est fixée jusqu'à la mi-juillet dans l'Hexagone pourrait être prolongée "a minima jusqu'en septembre, voire jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin".

L'organisation du Tour de France (fin août), des Championnats d'Europe d'athlétisme (fin août à Paris) et de Roland-Garros (fin septembre) n'est donc pas garantie selon la ministre. "Si ça n'est pas possible, ça ne sera pas la fin du monde. Ça va sans doute être la fin de beaucoup de choses qui étaient soutenues par les revenus de ces tournois et du Tour de France. Il va falloir se réinventer si une année, on fait l'impasse", a encore déclaré l'ancienne championne du monde de natation.