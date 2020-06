Le Tour Down Under maintenu en janvier

Le Tour Down Under cycliste aura lieu au début de l'année prochaine, du 19 au 24 janvier. L'organisation de l'épreuve WorldTour australienne a annoncé ces dates mardi sur son site.

La course par étapes masculine de six jours sera précédée par l'épreuve féminine prévue du 14 au 17 janvier. La Schwalbe Classic, la traditionnelle course d'échauffement du Tour Down Under, aura lieu le 17 janvier.

Le programme de la 23e édition du Tour Down Under à Adélaïde et dans les environs sera publié ultérieurement. Malgré la crise du coronavirus, l'organisation espère pouvoir mener à bien un programme complet.

Au début de l'année, Richie Porte (Trek-Segafredo) avait remporté pour la deuxième fois de sa carrière, la 22e édition, après son succès en 2017.