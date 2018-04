Le départ du Tour des Flandres a été donné ce dimanche à Anvers pour la deuxième année consécutive. Le parcours de 265 kilomètres de cette 102ème édition est identique à celui de l'année passée avec ses 18 monts et 5 impressionnants secteurs de pavés. Peter Sagan (vainqueur en 2016) et Greg Van Avermaet sont les grands favoris. Le triple champion du monde a gagné il y a une semaine sans forcer Gand-Wevelgem. Le champion olympique a fait du Ronde son objectif de la saison. Les deux coureurs devront tout de même se méfier de Sep Vanmarcke, en grande forme actuellement, de Philippe Gilbert, vainqueur la saison dernière, ou encore de Tiesj Benoot. RTBF.be/sport vous propose de suivre cette course en direct vidéo.