Le Tour de Wallonie cycliste "recasé" du 16 au 19 août

Tosh Van der Sande s'impose à Thuin, Vliegen remporte le Tour de Wallonie - Tour de Wallonie 2019... Loïc Vliegen (Wanty-Gobert) a remporté la 40e édition du Tour de Wallonie cycliste (2.HC) mercredi à Thuin, où la cinquième et dernière étape a été enlevée par Tosh Van der Sande (Lotto Soudal). Tosh Van der Sande, 28 ans, s'est adjugé cette dernière étape, partie de Couvin et longue de 186,7 kilomètres, en devançant le Français Bryan Coquard (Vital Concept - B&B Hotels) et Dries De Bondt (Corendon-Circus). Leader depuis sa victoire dans la deuxième étape dimanche à Beyne-Heusay, Loïc Vliegen (Wanty-Gobert) a terminé sixième de l'étape. Le coureur liégeois de 25 ans, premier Wallon vainqueur du Tour de Wallonie depuis Thierry Marichal en 1997 et Frank Vandenbroucke en 1998, succède à Tim Wellens, absent cette année, au palmarès de l'épreuve