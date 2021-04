Le Tour de Suisse se conjuguera aussi au féminin au mois de juin

Le Tour de Suisse va lancer sa version féminine en 2021. La première édition se limitera à deux étapes, mais le projet est d’arriver à cinq jours de course dans les prochaines années.



"Le lancement du Tour de Suisse féminin est une étape très importante dans l’évolution du Tour de Suisse, mais aussi pour le développement du cyclisme en Suisse en général. C’est une étape qui aurait dû être franchie il y a longtemps. Nous sommes donc d’autant plus fiers de pouvoir envoyer ce signal positif en ces temps difficiles !", s’est réjoui Olivier Senn, le directeur du Tour de Suisse.



Deux étapes seront donc au programme de la première édition, le 5 et le 6 juin. Le premier jour de course sur 114 kilomètres. Les organisateurs annoncent trois tours d’un parcours "vallonné et attractif" (1350 m de dénivelé positif).



Le lendemain une étape de 98 kilomètres sur le tracé du contre-la-montre masculin sera au menu. Le peloton féminin empruntera à 10 reprises la boucle des hommes.



17 équipes dont 4 issues du World Tour sont annoncées. Une diffusion télé est également prévue.