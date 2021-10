Le Tour de Lombardie en direct : Wellens, Campenaerts et Bakelants dans l'échappée (Live vidéo 14h)

Et de 5 ! Le dernier Monument de la saison se déroule ce samedi entre Côme et Bergame sur une distance de 239 kilomètres et 4400 mètres de dénivelé. La première ascension que les coureurs affronteront sera celle du Ghisallo pour mener à la chapelle de la Madonna, un lieu emblématique de la région, lieu de pèlerinage du monde cycliste lombard. Le peloton redescendra ensuite vers les magnifiques rives du Lac de Côme. Des petites ascensions et descentes se succéderont avant d'aborder la Roncola (avec des pointes à 17%), le Berbenno vers la mi-course, la Dossena, et puis d'atteindre le sommet de la course avec la Zambila Alta. La dernière très grosse difficulté se dressera sur la route des coureurs à une bonne quarantaine de kilomètres de l'arrivée : le Passo de Ganda. Une plus petite difficulté encore à noter dans les derniers kilomètres : le Colle Aperto et un finish en descente avant une toute dernière portion plus plate.

À signaler également : la descente du Mur de Sormano, où Remco Evenepoel avait été victime d'une chute particulièrement impressionnante l'an dernier, n'est pas au programme cette année.

►►► À lire aussi : Parcours du Tour de Lombardie 2021 : plus de dénivelé, plus de difficultés... pour plus de spectacle ?

Parmi les favoris et les outsiders de l'épreuve cette année on retiendra les noms de Roglic, d'Evenepoel, Alaphilippe, Almeida, Pogacar, Woods, Pinot, Vingegaard... du très beau monde