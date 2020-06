Le Tour de Lombardie en août, A Travers la Flandre annulé : le calendrier UCI s'affine encore

Tour de Lombardie 2019 : Victoire de Bauke Mollema - Tour de Lombardie 2019 - 13/10/2019 Le Néerlandais Bauke Mollema (Trek-Segafredo), 32 ans, a remporté ce samedi le 113ème Tour de Lombardie, la dernière grande classique de la saison, disputé sur la distance de 243 kilomètres entre Bergame et Côme. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) est le premier coureur belge à avoir franchi la ligne d'arrivée, loin derrière les ténors, à la 24ème place. Son coéquipier Tim Wellens (Lotto Soudal), passé à l'offensive dans le final, termine lui 29ème. Steff Cras (Katusha) se classe 26ème, alors que Philippe Gilbert, pour sa dernière sous les couleurs de la formation Deceuninck-Quick Step, a fini 54ème juste devant Vincenzo Nibali (Bahrain Merida). Bauke Mollema, qui a attaqué à un peu plus de 18 kilomètres de l'arrivée, a résisté au retour des favoris, dont le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma), qui a joué son va-tout avant la dernière difficulté de la journée, sans succès. C'est finalement le vétéran espagnol Alejandro Valverde (Movistar) qui s'est emparé de la deuxième place, dans un sprint à trois, devant le Colombien Egan Bernal (Ineos) et le Danois Jakob Fuglsang (Astana). Le plus beau des douze succès précédents du Néerlandais était l'édition 2016 de la Clasica San Sebastian.