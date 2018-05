Le Tour de France ou la Vuelta ? Dumoulin choisira d'ici deux semaines

Après le Giro, Tom Dumoulin disputera un autre grand tour cette saison, c'est quasiment une certitude, reste à savoir lequel. Interrogé ce dimanche à Rome, le coureur néerlandais n'a pas encore fait un choix définitif. "En ce moment, je pense que je vais courir le Tour de France mais d'ici une semaine, je pourrais prendre une décision complètement différente", a répondu le champion du monde du contre-la-montre. "Tom disputera deux grands tours mais aucun choix n'a encore été fait", a confirmé son directeur sportif Arthur van Dongen.

Après un Giro éprouvant, Dumoulin veut avant tout se reposer et reprendre des forces pour la suite de la saison. "Je ne me préoccupe pas du Tour maintenant mais dans deux semaines, nous saurons ce que je ferai."

La récupération constituera une étape fondamentale dans le choix de Dumoulin selon van Dongen. "Je le trouve mieux que l'an dernier et il peut encore s'améliorer, par exemple en disputant un autre grand tour. Si ce sera au Tour? On verra comment se passe la récupération et nous prendrons une décision en fonction de cela."

"Je suis encore un peu KO", acquiesce Dumoulin. "Mais je suis très fier de moi et de mon équipe. On a passé trois superbes semaines. Je pense que mon niveau était plus haut que l'an dernier et que je me suis amélioré en montagne. En 2017, le parcours me convenait plus. J'ai déjà couru trois grands tours pour jouer la gagne, je connais désormais le stress de la dernière semaine et ça commence à s'améliorer."