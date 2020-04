Le Tour de France comme symbole du déconfinement ?

Le Tour de France est un des seuls gros événements de l’été sportif qui n’a pas encore été annulé ou reporté. La Grande Boucle pourrait être le symbole du réveil et du retour symbolique de la France à la vie normale, après la pandémie de Covid19.

L’hexagone a largement dépassé le chiffre des 12.000 décès suite aux conséquences du coronavirus. Le confinement du pays, prévu initialement jusqu’au 15 avril, sera prolongé.

Le dernier géant à résister

Si l’Euro de football et les Jeux Olympiques de Tokyo ont été reportés, le Tour de France lui fait de la résistance. ASO, qui organise l’épreuve, ne devrait pas se prononcer avant la mi-mai, sur le maintien ou non du Tour au mois de juillet.

Une année cycliste sans le Tour ce serait un gros manque à gagner, pour ASO évidemment, mais aussi pour les équipes cyclistes qui comptent sur cette vitrine exceptionnelle pour relever la tête après un printemps de classiques annulé.



Le Tour symbole du "déconfinement"?

Mais serait-il raisonnable de concentrer autant de monde sur cet événement, populaire et gratuit, qui draine chaque année entre 10 et 12 millions de spectateurs sur le bord de la route?

Interrogé par nos confrères de FranceTvSport, Patrick Pelloux, célèbre urgentiste et écrivain, qui réside et travaille à Paris, croit encore à un Tour de France en juillet : "

"Les jours qui arrivent seront déterminants. Raisonnablement, on ne pourra pas confiner la France pendant trois mois. Si c’était le cas, on coulerait définitivement notre pays. À l’avenir, il faudra vivre avec le Covid-19 ! On ne sait pas quand ça va finir. Cependant je pense qu’il est envisageable que le Tour de France ait lieu, ça serait un retour symbolique de la France".

On devrait en savoir plus le 15 mai, date avancée par les organisateurs pour prendre une décision. Mais même si le Tour 2020 a lieu, il semble illusoire de penser qu’il puisse se tenir tout à fait normalement.