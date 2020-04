Le Tour de Cologne, dont Baptiste Planckaert est le vainqueur sortant, annulé en 2020

L'édition 2020 du Tour de Cologne (Catégorie 1.1) n'aura pas lieu en raison du coronavirus, ont annoncé vendredi les organisateurs. Il n'est pas possible de trouver une nouvelle date plus tard dans l'année. La course devait se tenir le 14 juin.

Les organisateurs concèdent que cette situation est une "menace" pour l'existence même de l'épreuve.

"Nous pourrions avoir de la chance, survivre cette année en tant qu'organisateurs et nous en tirer à bon compte", a indiqué l'organisation dans un communiqué. "Nous sommes déjà en contact avec toutes les parties prenantes - les participants, les autorités, les prestataires de services et les sponsors - pour 2021. Les chances que le 'Rund am Koln' existe encore en 2021 augmenteront lorsque chacun apportera sa contribution dans les limites de ses possibilités. Ce sera difficile, mais possible."



Le Belge Baptiste Planckaert avait remporté la 103e édition du Tour de Cologne cycliste en 2019.