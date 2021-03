Le Tour de Cologne annulé pour la deuxième année de suite cette année, Planckaert reste le dernier vainqueur

Le Tour de Cologne (1.1), la plus ancienne course cycliste d'Allemagne, n'aura pas lieu non plus cette année. L'organisation a annoncé mardi que la 104e édition prévue le dimanche 6 juin ,n'aura pas lieu et qu'une nouvelle date ne sera pas recherchée "car le calendrier du second semestre est déjà bien rempli".

"Les mesures sanitaires actuelles, le nombre croissant d'infections, les diverses mutations du virus et une campagne de vaccination insuffisante ne nous laissent pas d'autre choix", a déclaré l'organisateur Markus Frisch. "C'est très dommage, mais ce n'est qu'en 2022 que nous pourrons enfin revoir une épreuve de haut niveau à Cologne".

Baptiste Planckaert (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) vainqueur en 2019, restera donc pour quelque temps le dernier nom au palmarès de la course dont la première édition remonte à 1908. La course avait déjà été annulée en raison de la situation sanitaire l'an dernier.