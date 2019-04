Le Tour d'Allemagne rendra hommage aux 30 ans de la chute du mur de Berlin

Le tracé de l'édition 2019 du Tour d'Allemagne cycliste (2.HC) dévoilé lundi rendra hommage à la chute du mur de Berlin, survenue il y a 30 ans, ont annoncé les organisateurs.

Le parcours de cette 34e édition empruntera dans les deux sens la route de l'ancien Rideau de fer divisant la RFA et la RDA. "La course rend hommage à l'ouverture de la frontière intérieure allemande en la traversant plusieurs fois", selon les organisateurs. Les coureurs s'élanceront de Hanovre le 29 août et arriveront à Erfurt le 1er septembre.

Les organisateurs ont tenu à proposer aux participants quatre étapes aux profils différents. "Après un retour réussi l'an passé, nous voulions encore quatre étapes classiques. La course favorise à la fois les sprinteurs et les puncheurs qui laissent la course ouverte jusqu'au bout", a dit Fabian Wegmann (38 ans), ex-champion d'Allemagne et aujourd'hui directeur de la course.

L'édition 2018 marquait le retour du Tour d'Allemagne après dix ans d'absence. Depuis 2008, la course n'était plus organisée en raison d'affaires de dopage impliquant de nombreux champions allemands.

C'est la société française Amaury Sport Organisation, propriétaire du Tour de France, qui a porté le projet d'un nouveau Tour d'Allemagne, en collaboration avec la fédération allemande de cyclisme. L'an passé, le Tour d'Allemagne avait été remporté par le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Merida) devant les Allemands Nils Politt et Maximilian Schachmann. Premier Belge, Jan Bakelants avait pris la 12e place.