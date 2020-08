Le strike des NTT de Victor Campenaerts en plein contre-la-montre par équipes

La formation NTT Pro Cycling a terminé à la dernière place de la première étape du Tour de République tchèque, un contre-la-montre par équipes. Quand on voit la chute dont les coureurs ont été victimes, on comprend mieux pourquoi.



Sur les 18 kilomètres du parcours, Victor Campenaerts et ses équipiers ont concédé près de deux minutes du vainqueur, Mitchelon-Scott. Lancés à pleine vitesse dans une ligne droite, les coureurs de la formation sud africaine sont tombés après un contact entre les roues. Quatre des sept coureurs, dont Campenaerts, se sont étalés sur le bitume. Le recordman de l’heure a fait "sauter un peu de vernis" au niveau du dos et de la jambe droite.



Notre compatriote fait découvrir les coulisses de sa saison sur sa chaîne YouTube. On imagine qu’il avait placé une caméra dans la voiture de son équipe pendant la course. Ce qui a permis de capter les images de la chute.