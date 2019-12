Lotto-Soudal - © facepeeters

Le stage hivernal, la tradition de Noël des cyclistes - Maxime Monfort - 21/12/2019 Il y a l’accent, le soleil et la mer… Dans le complexe Barcelo, proche de la mer, tout est là pour passer du bon temps. Piscine intérieure et extérieure, fitness, et salle de bien-être mais les chaises longues sont là pour les touristes… Les coureurs de l’équipe Lotto-Soudal, eux, sont là pour travailler et les journées sont bien remplies. "Le réveil sonne vers 7h30, précise Maxime Monfort l’un des 6 directeurs sportifs qui encadrent l’équipe. La journée commence par les exercices de stabilisation en différents groupes avant de prendre le petit-déjeuner. Ensuite les coureurs se préparent pour partir rouler vers 10h00. A cette période de l’année l’entraînement consiste en une sortie quotidienne d’une moyenne de 4-5 heures".