Le sprinteur belge Jordi Meeus s'adjuge Paris-Bourges et un deuxième succès cette saison

Le jeune sprinteur belge Jordi Meeus (Bora - hansgrohe) s'est montré le plus rapide lors de l'emballage final de Paris-Bourges, dont la 71ème édition se déroulait ce jeudi sur la distance de 198 kilomètres. Deuxième de l'Eurométropole Tour et du Grand Prix de Denain en septembre, il s'est adjugé sa deuxième victoire depuis qu'il est passé professionnel en début de saison (après une étape du Tour de Hongrie en mai dernier) en devançant le Français Arnaud Démare (Groupama FDJ) et Niccolo Bonifazio (TotalEnergies).

Côté belge, Piet Allegaert (Cofidis) a terminé quatrième, Milan Menten (Bingoal - Wallonie Bruxelles) neuvième.

Cette journée est parfaite pour l'équipe allemande Bora - hansgrohe, puisqu'en Italie, Matthew Walls a remporté le Tour du Piémont, là aussi au sprint.