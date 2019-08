Le sprinteur allemand Kittel, 31 ans, met un terme à sa carrière

Grand Prix de l'Escaut 2017 : Victoire de Marcel Kittel - Grand Prix de l'Escaut 2017 - 05/04/2017 Marcel Kittel a remporté pour la cinquième fois de sa carrière le GP de l’Escaut ce mercredi après-midi parcouru entre Mol, ville natale de Tom Boonen, et Schoten sur une distance de 200,5 kilomètres. Le sprinteur de Quick-Step Floors, vainqueur en 2012, 2013, 2014 et 2016, a devancé Elia Viviani (Sky) et Nacer Bouhanni (Cofidis). Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal), premier Belge, est quatrième. Boonen, qui disputait la dernière course belge de sa carrière, a terminé en roue libre après avoir bien travaillé pour le vainqueur du jour. Tornado Tom a parfaitement joué son rôle aujourd'hui. Il a fait ses adieux aux routes belges, a bein aidé son équipe à gagner et s'est mis en condition pour Paris-Roubaix dimanche. Le tout en évitant les chutes. Le final de la course a été marqué par une grosse chute sous la bannière des 4 kilomètres. Pour sa dernière course en Belgique, Boonen a été mis à l'honneur. Outre le départ exceptionnel dans sa ville natal, c'est son grand-père qui a donné le départ réel de cette épreuve qui est passée notamment devant la maison d'enfance du champion du monde 2005.