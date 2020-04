Le secteur pavé le plus difficile de Paris-Roubaix ? Les coureurs Deceuninck-Quickstep votent Arenberg

Un pavé vous manque et tout est dépeuplé… C’est ce que les coureurs un peu masochistes qui aiment plus que tout Paris-Roubaix doivent se dire cette semaine. Ils auraient dû chevaucher ce dimanche, sans doute dans la poussière, pour tenter de décrocher le Monument le plus vibrant de la saison. A la place, le home-trainer est devenu l’un de leurs compagnons les plus fidèles et les voilà donc en manque de secousses. Cette sensation si particulière et si usante sur les 55 kilomètres de pavés que le peloton aurait dû avaler ce dimanche 12 avril 2020. L’équipe Deceuninck-Quickstep a demandé à une dizaine de ses coureurs de désigner LE secteur pavé le plus difficile et indigeste de la course. Alors cette année, le pavé, ce sont ceux qui en mangent le moins qui en parlent le plus…

La star : Arenberg On ne peut pas gagner Paris-Roubaix dans la Trouée d'Arenberg mais on peut y perdre la course - © DIRK WAEM - BELGA 5 coureurs Quickstep votent pour le secteur mythique de la Tranchée (ou Trouée) d’Arenberg. C’est un secteur mythique, l’un des plus spectaculaires, de ceux qui offrent les plus belles images. L’un des plus délicats pour les coureurs "et pour le vélo aussi", selon Florian Sénéchal, le Français 6e l’an dernier. C’est à Arenberg, à une centaine de kilomètres de l’arrivée, que la course commence vraiment. Il est de tradition de dire que "ce n’est pas là qu’on gagne la course, mais c’est là qu’on peut la perdre", comme le confirme Zdenek Stybar, l’un des spécialistes de Roubaix (6 fois dans le top 10 en 7 participations, pour deux deuxièmes places). Son équipier Iljo Keisse est imagé quand il évoque les pavés de la célèbre Trouée "Ils sont vraiment (vraiment !) en mauvais état, comme si quelqu’un posté à 200 ou 300 mètres les avait lancés là sur la route." Mais Stybar explique que "ce ne sont pas les pavés qui sont décisifs à cet endroit, mais bien la lutte pour le positionnement, qui commence une dizaine de kilomètres avant l’entrée dans la forêt. D’une dizaine de coureurs les uns à côté des autres, vous passez brusquement à maximum deux, parce que le secteur est étroit et qu’avec les arbres et les nombreux fans vous vous sentez presque dans un tunnel." La Tranchée d’Arenberg stresse en tout cas le peloton, parce que le positionnement y est crucial et que les coureurs abordent le secteur à près de 60 km/h… dans des conditions bien différentes de celles de la traditionnelle reconnaissance. Le rôle des équipiers est prépondérant et Iljo Keisse le connaît bien : "Chaque année il y a un gros combat pour entrer dans ce secteur en bonne position, les secteurs précédents ne sont pas trop difficiles, mais comme il faut amener le leader en excellente position pour Arenberg, c’est comme si on préparait un sprint toutes les dix minutes, donc ça vous vide avant même d’arriver à la forêt… C’est là que les leaders se montrent pour la première fois. Si vous n’êtes pas assez bien ou que vous avez perdu trop d’énergie dans de mauvais positionnements, alors vous pouvez oublier vos ambitions de victoire. Parce que la vitesse va continuer et vous risquez de perdre toute votre énergie juste à essayer de rouler d’un pavé à un autre." Pour certains, comme Tim Declercq, élu équipier modèle par les coureurs professionnels, Arenberg est presque… une fin en soi : "J’adore Paris-Roubaix, mais à chaque fois je n’en fais que la moitié. Ma ligne d’arrivée, c’est la Trouée d’Arenberg. C’est pour ça que c’est le secteur le plus difficile pour moi, parce que je termine là, complètement vidé." Le Danois Michael Mørkøv, membre de l’échappée matinale en 2012, a eu la chance d’aborder le secteur en tête cette année-là. "C’était très important parce qu’après 100 mètres, le gars en 4e position a chuté et la moitié du groupe s’est retrouvée par terre." Zdenek Stybar approuve : "C’est un gros combat, le peloton se sépare en plusieurs groupes, vous pouvez avoir un souci mécanique comme ça m’est arrivé il y a quelques années quand j’ai dû changer une roue, tout peut vraiment arriver dans ce secteur." Les pavés de Paris-Roubaix ne sentiront pas passer les coureurs en ce printemps 2020, mais ils ne quittent pas leurs pensées pour autant...

Le point-clé : le Carrefour de l’Arbre Des pavés rebondissants et des virages dangereux: c'est le Carrefour de l'Arbre - © DAVID STOCKMAN - BELGA Ils sont 4 à pointer le Carrefour de l’Arbre comme secteur le plus compliqué de Paris-Roubaix. Bob Jungels, vainqueur chez les Espoirs en 2012, n’a pas peur des mots : "Je me souviens combien j’ai souffert sur ces pavés la seule fois que j’ai roulé la course avec les pros. Pour moi, à cet endroit, c’était de la survie !" Même lors de sa victoire chez les jeunes, le Luxembourgeois a souffert dans ce secteur : "J’étais seul à l’avant et le Carrefour de l’Arbre a été la partie la plus délicate de toute mon échappée. C’était comme s’il n’allait jamais finir." Yves Lampaert (3e l’an dernier, 7e en 2015) estime lui aussi que ce secteur est délicat. Pour l’ancien champion de Belgique, c’est même le plus énergivore de la journée parce qu’il arrive tard dans la course : "Vous commencez à ressentir la fatigue, et avec Camphin-en-Pévèle juste avant vous n’avez pas le temps de récupérer. Le Carrefour de l’Arbre est long, il y a des virages vraiment dangereux, et vous êtes dans un genre d’autre dimension avec la foule massée de chaque côté de la route." Une foule parfois dangereuse elle aussi, comme l’a expérimenté le jeune Italien Davide Ballerini en 2019, pour sa seule participation à ce jour : "Je suis tombé, après avoir touché un spectateur dans un des premiers virages. Il ne faut pas oublier qu’on arrive sur le secteur avec plus de 200 kilomètres de course déjà dans les jambes, c’est très difficile." Kasper Asgreen, l’un des rares vainqueurs "flahute" cette saison (il a remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne lors du week-end d’ouverture) ajoute que même en restant sur le vélo, le corps souffre sur le Carrefour de l’Arbre : "Il faut vraiment ralentir dans certains virages, et c’est très difficile d’ensuite reprendre de la vitesse. C’est aussi le secteur le plus douloureux pour les mains et les poignets. En plus, il arrive très tard dans la course, et il fait partie d’un "combo" avec Camphin-en-Pévèle et Gruson. Les jambes ont déjà fait beaucoup d’efforts, mais il faut aller encore plus loin dans la douleur et réussir à garder de la vitesse sur ces pavés rebondissants."

Les petites surprises : Hem et Haveluy ! Le pavé d'Haveluy : attention aux chutes ! - © DIRK WAEM - BELGA Et puis derrière les secteurs "stars" de Paris-Roubaix, 2 coureurs optent pour 2 choix plus surprenants., qui donneront peut-être un relief encore différent à la prochaine édition de l’Enfer du Nord. Stijn Steels a élu le secteur de Hem, situé à 8 kilomètres de l’arrivée "Il arrive à la fin de la course, vous le sentez vraiment dans vos jambes. Une fois sorti du Carrefour de l’Arbre, on a tendance à se dire que la course est finie, mais après, il y a Hem. Les pavés ne sont pas en si bon état, vous ne pouvez pas rouler sur le côté de la route, et vous ne pouvez pas prendre la roue des autres coureurs dans les virages. Vous dépensez beaucoup d’énergie juste pour rester dans le groupe, et je pense que ce sont ces facteurs qui rendent le secteur très difficile, surtout dans la tête. "

Pour Bert Van Lerberghe, le secteur le plus important de Paris-Roubaix est situé… à plus de 100 kilomètres de l’arrivée. C’est Haveluy ! "Tout le monde est déjà très nerveux et cela devient vraiment tendu à cet endroit, parce qu’il y a beaucoup de virages, si vous n’êtes pas en bonne position vous finirez par le payer. Ça joue vraiment à l’élastique à cause de la vitesse élevée. Arenberg se rapproche et tous les coureurs veulent être bien positionnés, donc il y a très souvent des chutes. De mon expérience, au mieux vous êtes positionné dans Haveluy, au mieux vous le serez aussi pour Arenberg et comme ça vous économiserez de l’énergie pour le final."

Les célèbres secteurs pavés de Paris-Roubaix resteront bien vides ce dimanche - © YVES BOUCAU - BELGA

