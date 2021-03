Le Samyn : Mathieu van der Poel et Mark Cavendish à l'assaut des routes wallonnes (LIVE vidéo 15h15)

Qui succédera au Français Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation), vainqueur au sprint de l'édition 2020 du Samyn ? L'Alsacien sera cette année encore l'un des candidats à la victoire, mais il croisera quelques ténors sur sa route entre Quaregnon et Dour... Suivez le Samyn en direct vidéo dès 15h15 !

Le grand favori de la course d'ouverture de la saison cycliste en Wallonie, ce sera sans aucun doute le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), brillant sur les courses d'un jour, et en démonstration sur les routes de Kuurne-Bruxelles-Kuurne pas plus tard que dimanche.

Sur les routes étroites, parfois pavées ou pentues du Borinage, le Champion des Pays-Bas trouvera un terrain de jeu dont il est friand.

►►► À lire aussi : Le Samyn: la liste des engagés

Le dernier vainqueur du Tour des Flandres pourra en plus compter sur une équipe redoutable, puisque les deux derniers Champions de Belgique, Dries De Bondt et Tim Merlier, ainsi que le véloce Jasper Philipsen et le Wallon Lionel Taminiaux, onzième du Samyn en 2020, évolueront à ses côtés.

Mais les sprinteurs pourraient aussi avoir leur mot à dire, et des gars comme Mark Cavendish et Alvaro Hodeg (Deceuninck - Quick-Step), Marc Sarreau (AG2R Citroën), Andrea Pasqualon et Aimé De Gendt, deuxième des deux dernières éditions (Intermarché - Wanty - Gobert) ou John Degenkolb (Lotto Soudal) figureront également au rang des outsiders. Il faudra enfin garder un œil sur Sep Vanmarcke (Israël Start-up Nation) et Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step).