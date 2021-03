Qui succédera au Français Hugo Hofstetter (Israel Start-Up Nation), vainqueur au sprint de l'édition 2020 du Samyn ? L'Alsacien sera cette année encore l'un des candidats à la victoire, mais il croisera quelques ténors sur sa route entre Quaregnon et Dour. Notamment le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), brillant sur les courses d'un jour, et en démonstration sur les routes de Kuurne-Bruxelles-Kuurne pas plus tard que dimanche. C'est évidemment lui le grand favori de la course d'ouverture de la saison cycliste en Wallonie Suivez le Samyn en direct vidéo dès 15h15.

