Le revenant Jan Ullrich s'affiche aux côtés de son grand rival Lance Armstrong : "J'étais comme Pantani, presque mort"

Bonne nouvelle ! Pour la 1e fois depuis 2018, Jan Ullrich a fait une apparition publique dans le podcast de son grand rival et désormais ami, Lance Armstrong. En proie à des problèmes d'addiction, le cycliste allemand avait été arrêté en août 2018 à Majorque avant d'être admis dans un hôpital psychiatrique.

Ces soucis de santé derrière lui, Ullrich s'est confié sur "le come-back" le plus difficile de sa carrière et a notamment remercié Armstrong d'avoir été là pour lui : "Il y a trois ans, j'allais vraiment mal et tu es venu me voir. J'étais tellement heureux que tu viennes. J'étais un peu comme Marco Pantani, presque mort..." confie-t-il dans une séquence très émouvante.

Pour rappel, Marco Pantani, qui avait été l'un des grands rivaux du tandem Armstrong-Ullrich, avait lui aussi longtemps souffert de problèmes d'addiction avant de finalement décéder d'une overdose de cocaïne en février 2004.

"J'ai su remonter la pente grâce à mes amis" poursuit Ullrich dans le podcast. "Il y a quelques années, j'ai arrêté les drogues et je ne bois plus d'alcool. Pendant longtemps, je ne savais plus ce qui était bon pour moi. Le vélo a toujours été bon. Voir mes amis, passer du temps avec mes enfants et ma famille. Mais j'avais oublié tout ça. C'était mon problème."

Preuve que le gagnant du Tour de France 1997 va mieux, il a été aperçu sur un vélo en compagnie de Lance Armstrong. Des clichés publiés sur les réseaux sociaux par l'Américain et accompagnés de la légende : "Qu'est ce que c'est génial de pouvoir remonter à vélo et de me faire battre par mon ami, Jan Ullrich. Qui a dit que des grands rivaux ne pouvaient pas aussi être amis ?"