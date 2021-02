Le retour de Mark Cavendish avec Deceuninck - Quick-Step, ce sera dimanche à Almeria

Le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) débutera sa saison dimanche sur la route de la Clasica de Almeria, une épreuve promise aux sprinteurs. Le Champion du Monde 2011 s'y était imposé en 2015, au début de sa dernière saison au sein de l'effectif de Patrick Lefevere.

Six ans plus tard, Mark Cavendish va donc faire ses débuts au sein du Wolfpack version 2021. Sur les routes espagnoles, le Cav' sera très bien entouré : Tim Declercq, Alvaro Hodeg, Florian Sénéchal, Stijn Steels, Jannik Steimle et Bert Van Lerberghe seront également de la partie en Andalousie.

"Je suis très excité à l'idée de débuter ma saison et de retrouver les couleurs du Wolfpack, a déclaré Mark Cavendish dans le communiqué de l'équipe. Et cela sur une course qui me rappelle de très bons souvenirs, c'est du coup encore plus particulier !"

"Nous avons deux cartes à jouer en cas de sprint massif, celles de Mark et d'Alvaro, a précisé le directeur sportif de la formation belge, Wilfried Peeters. Nous déciderons pendant la course qui sera privilégié. Nous avons aussi des gars qui peuvent aller dans des échappées. Pour tous nos coureurs au départ, Almeria sera la première course de la saison. Nous nous réjouissons d'être dimanche !"

Le vainqueur des deux dernières éditions, l'Allemand Pascal Ackermann (Bora - hansgrohe), devrait être le grand favori. Le Champion d'Europe et d'Italie Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka Assos) sera également au départ.