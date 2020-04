Le report du Tour de France en septembre : pas forcément mauvais pour les épreuves wallonnes…

Le report du Tour de France au mois de septembre, prélude à une grande totale du calendrier 2020 (puisque les grandes classiques et les 2 autres grands Tours doivent aussi être recasés), bouleverse les plans de nombreux organisateurs de courses de second plan. De plus, l’interdiction en Belgique des rassemblements de masse jusque fin août pose la question du huis clos.

" La priorité est évidemment la santé publique, mais j’ai quand même des craintes pour le futur de certains " note Gérard Bulens, consultant RTBF qui connaît bien le paysage des organisateurs. " L’UCI donne logiquement la priorité aux grandes épreuves… mais il faut penser à tout le monde : les grandes courses vivent également des petites, qui jouent un rôle important en terme de préparation. "

Nous avons tâté le pouls de 3 épreuves wallonnes, qui occupent des places bien distinctes dans le calendrier : le Tour de Wallonie avait lieu le dernier week-end du Tour de France (avant ses nouvelles dates) ; l’Eurométropole Tour est programmé en plein Tour nouvelle version ; enfin, Binche-Chimay-Binche a lieu bien après le Tour de France, mais est impacté par le reste de la nouvelle programmation.

Tour de Wallonie (18 au 22 juillet).

" On a pris acte des décisions du Conseil National de Sécurité d’hier, mais on attend le prochain Conseil le 24 avril pour plus de précisions " explique l’organisateur du Tour de Wallonie, Christophe Brandt. " Nous pouvons déjà travailler sur une autre date, mais tout dépendra du prochain calendrier UCI et de l’accord de nos villes-étapes. Devra-t-on faire un huis clos, comme on l’a fait pour la dernière étape de Paris-Nice ? Pour moi, ce serait un non-sens : il est important de maintenir les courses ouvertes au public, c’est un spectacle gratuit qui donne du plaisir aux gens… et c’est important par les temps qui courent ! "

Reste évidemment le nerf de la guerre : le bouclage du budget, car l’avenir s’annonce sombre…

" Si on ne trouve pas de date ou de bonnes conditions d’organisation, et qu’il faut annuler l’édition 2020, c’est clair que l’avenir du Tour de Wallonie sera remis en question " poursuit Brandt. " Déjà en temps normal, la question revient chaque année, alors vous imaginez dans les conditions actuelles… On part du principe qu’on doit absolument organiser l’édition 2020 : ce sera difficile mais on doit faire le gros dos jusqu’à l’année prochaine. "

Eurométropole Tour (samedi 12 septembre)

" Je comprends qu’on privilégie le Tour de France, qui est la vitrine de notre sport ", explique Louis Cousaert, l’organisateur de l’Eurométropole Tour. " Le report du Tour en septembre n’est pas forcément une mauvaise affaire pour nous, car nous avions de toute façon d’autres épreuves en concurrence, comme le Tour de Grande-Bretagne, le Grand Prix de Québec et la Classique de Montréal. Ces courses-là vont probablement devoir se chercher une nouvelle date… et cela pourrait libérer des coureurs pour nous. Tous les coureurs ne vont pas au Tour de France, ils ont aussi besoin de rouler. "

Le hic, évidemment, c’est qu’il faut assurer la visibilité de la course et des partenaires.

" Chaque année, nous avons une retransmission télé en direct, à la RTBF, la VRT et sur Eurosport " poursuit Cousaert. " Mais j’ai déjà regardé la nouvelle carte du Tour : le 12 septembre, c’est l’étape de Lyon, et nous pourrions retarder notre arrivée au-delà de 18h. Nous pourrions aussi avancer notre date et devenir une épreuve de préparation pour le Tour : la Fédération Française a déjà publié son nouveau calendrier, il ne reste plus à espérer que le belge sorte un jour… et rapidement si possible ! Le confinement complique aussi nos repérages pour le nouvel itinéraire, je suis enfermé ici à Tournai ! "

Enfin, il faut boucler le budget, évalué à 160.000 euros…

" Financièrement, nous avons déjà engagé pas mal de dépenses, comme la licence d’organisateur ou les déplacements des équipes… qui pèsent 3.600 euros par équipe ! J’espère que l’UCI fera un geste financier pour les petites organisations comme nous, qui sommes tous bénévoles En tout dernier recours, on annulerait l’édition 2020…, car pas question pour moi d’organiser une course à huis clos. Le vélo, c’est la proximité du public et des coureurs, le podium de départ et l’accès des gens aux bus des équipes ! "

Binche-Chimay-Binche (mardi 6 octobre)

" Pour nous, il n’y a pas grand-chose qui change… et au contraire, ces reports seront sans doute positifs " explique Jean-Luc Vandenbroucke, qui organise chaque année Binche-Chimay-Binche. " Nous sommes chaque année en concurrence avec des courses italiennes et si l’UCI place le Giro en octobre, cela ne change rien car nous n’attirons pas les grimpeurs. Le fait que nous sommes programmés un mardi ne nous confronte jamais avec des classiques du dimanche. Traditionnellement, nous nous situons autour de Paris-Tours et du Tour de Lombardie, et les coureurs viennent se préparer chez nous. Ici, nous ne pourrions qu’être gagnants puisque si Paris-Roubaix et le Tour des Flandres sont placés à notre période, nous allons attirer tous les cadors des Flandriennes. On aura toujours un monument derrière nous. "

Et J-L VDB de renchérir sur les inquiétudes financières de ses deux confrères organisateurs…

" Je ne cache pas que je redoute une grosse crise économique : dans ma région, celle de Mouscron, les faillites sont déjà nombreuses. Les trois quarts de notre budget (NDLA : 140.000 euros) sont déjà bouclés, nous avons déjà 8 équipes Pro-Tour inscrites. Mais vous savez comment ça va : il faut du return et chaque année, les partenaires remettent leur boulier-compteur à zéro… Quant à un éventuel huis clos, je dis ‘pas question !’ Je résume le vélo en 3 mots : convivialité, proximité et gratuité. Sans public, pas de course ! "