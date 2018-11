Le profil des coureurs de l'équipe Lotto-Soudal et l'avis de leur manager général John Lelangue

L'équipe Lotto-Soudal organisait ce vendredi une rencontre avec John Lelangue, le nouveau manager général de l'équipe. L'occasion pour la RTBF de faire le point avec lui sur l'équipe belge et de détailler les différents profils de coureurs la composant.

Les leaders

Tiesj Benoot - Thomas De Gendt - Tim Wellens - © Tous droits réservés

Tiesj Benoot

Gantois de 24 ans au prénom imprononçable pour beaucoup de confrères étrangers. A étudié les sciences économiques à l’université de Gand. Vainqueur à Sienne au terme d’une course d’anthologie disputée dans des conditions dantesques sur les routes blanches italiennes. Cinquième du Tour des Flandres moins d’un mois après avoir fêté ses 21 ans. Il était alors le plus jeune Néo-professionnel belge de l’année.

L’avis de John Lelangue:

C’est un vrai Flandrien. Après son exploit sur les Strade Bianche, c’est clair qu’il mérite d’être protégé. Il sera un de nos points forts pour les classiques flamandes. Tiesj est compatible avec toutes les classiques mais aussi avec l’optique du Tour de France. Marc Sergeant devra déterminer le meilleur programme pour trouver un équilibre.

Tim Wellens

Limbourgeois de 27 ans, ancien champion de Belgique de VTT, capable de briller tant dans les grands tours (deux victoires d’étape sur le Giro) que dans les classiques vallonnées (succès sur la Flèche Brabançonne et les Grand Prix de Wallonie et de Montréal, 4e du Tour de Lombardie, 6e de l’Amstel Gold Race et 7e de la Flèche Wallonne).

Son père Léo fut professionnel et équipier de Freddy Maertens, Rik Van Linden...et Marc Sergeant son directeur sportif actuel.

L’avis de John Lelangue:

Les Ardennes seront sont terrain de bataille. Il mérite d’y gagner enfin une belle. Mais avant cela, Paris-Nice devrait pouvoir lui convenir. Comme tout coureur belge, Tim va être intéressé par ce Tour de France 2019 qui partira de chez nous. On veut s’y exprimer sur le registre de l’offensive et de l’agressivité. Ce sont les qualités de Wellens. On va en parler avec lui. Le grand départ en Belgique, c’est une opportunité qu’il ne connaîtra probablement plus jamais.

Victor Campenaerts

Anversois de 27 ans. Le plus grand spécialiste belge du chrono de ces dernières années. Champions d’Europe contre la montre en 2017 et en 2018 et médaillé de bronze lors des derniers championnats du monde de la spécialité à Innsbruck. Très déçu de l’absence de prologue lors du Tour de France 2019.

L’avis de John Lelangue:

Victor est en pleine progression. Malheureusement le Tour de France 2019 ne démarrera pas avec un prologue mais il pourrait y avoir des opportunités sur le Giro. En n’oubliant pas qu’il y a les championnats du monde et que son rêve est d’aller aux Jeux olympiques à Tokyo.

Thomas De Gendt

Waeslandien de 32 ans, roi de l’échappée et des chevauchées fantastiques. Meilleur grimpeur du Tour d’Espagne, de Paris-Nice et du Tour de Romandie cette année. Vainqueur d’étape sur les trois grands tours’ il incarne l’énergie, le panache et la générosité.

L’avis de John Lelangue:

C’est une mentalité qui me plait bien. Il peut se lancer dans des échappées sans fin. Réessayer le lendemain, le sur lendemain et cela finit presque toujours par fonctionner. Il prend du plaisir sur le vélo et correspond parfaitement à l’ADN de l’équipe. Le maillot de meilleur grimpeur pourrait être un objectif sur le Tour de France.

Jens Keukeleire

Brugeois qui va fêter ses 30 ans. Vainqueur des deux dernières éditions du Tour de Belgique et d’une étape du Tour d’Espagne 2016. Déjà 2e de Gand-Wevelgem et 6e de Paris-Roubaix, il est un des atouts de l’équipe dans les classiques flamandes.

L’avis de John Lelangue:

Jens est plus qu’un plan B sur les classiques pavées. Il peut conclure dans un petit groupe grâce à sa bonne pointe de vitesse. Très malchanceux l’an dernier, je ne pense pas que l’on puisse prendre ses résultats 2018 comme une référence. Il peut éclore en 2019 aux côtés de Benoot et de Wellens et jouer sa propre carte.

Jelle Vanendert

Limbourgeois de 33 ans qui va entamer sa 11e saison chez Lotto et qui reste sur un beau printemps: 2e du Tour de Belgique (vainqueur d’étape à Wanze), 3e de la Flèche Wallonne et très impressionnant quatre jours plus tard dans le final de Liège-Bastogne-Liège.

Sa victoire au sommet du Plateau de Beille lors du Tour de France 2011 reste le chef d’œuvre de sa carrière.

L’avis de John Lelangue:

Jelle a démontré lors des dernières classiques wallonnes qu’il possédait encore cette dose d’explosivité qui est nécessaire, qu’il était toujours motivé, concentré.

Jelle Wallays

Né il y a 29 ans à Roulers a disputé une belle saison. Victorieux dès le début de la saison en Argentine, 12e de Paris-Roubaix, Jelle s’est encore imposé en septembre à Leila sur les routes du Tour d’Espagne. Après ces succès à Waregem (dans à travers la Flandre), à Paris-Tours et Grand Prix Pino Cerami, le flandrien commence à se constituer un sacré palmarès.

L’avis de John Lelangue:

On connaît son tempérament offensif, il a pris du coffre et de la confiance en lui grâce à ses récents succès et qui pourrait profiter d’une échappée pour aller jusqu’au bout. Il a du potentiel et peu encore franchir un cap l’an prochain