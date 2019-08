Le peloton du Tour de Pologne rend hommage à Lambrecht dans une 4e étape neutralisée

Le peloton a pris mardi midi à Jaworzno le départ de la 4e étape du Tour de Pologne (WordlTour), neutralisée à la suite du décès de Bjorg Lambrecht à la suite d'une lourde chute dans la 3e étape. L'étape relie Jaworzno à Koclerz sur 133 km. Une minute de silence a été respectée avant le départ.

Lotto Soudal, l'équipe de Bjorg Lambrecht, a décidé de prendre le départ en hommage au coureur belge décédé à l'âge de 22 ans.

Sander Armée, Carl Fredrik Hagen, Tomasz Marczynski, Harm Vanhoucke, Jelle Wallays et Enzo Wouters, les six coureurs de Lotto Soudal, sont partis devant le peloton et ont roulé en tête durant les premiers kilomètres de cette étape dont le tracé a été ramené de 173 à 133 km. Une photo de Bjorg Lambrecht était sur le podium avant le départ, tandis que les hôtesses étaient vêtues de noir.

Tous les coureurs du peloton arborent un brassard noir mardi, tandis que les voitures d'équipes étaient ornées d'un ruban noir.

Bjorg Lambrecht a chuté au km 48 de la 3e étape. Le peloton s'est donc arrêté après 48 km mardi pour rendre hommage à Bjorg Lambrecht. Quelques kilomètres plus loin, c'est Dimension Data qui a pris la tête du peloton. Chaque équipe se relaie devant tous les 7 km.

On ne sait pas encore si Lotto Soudal va continuer le Tour de Pologne. "C'est une décision que nous prendrons après l'étape, en accord avec les coureurs", indique la formation belge.

Aucun vainqueur ne sera déclaré mardi. Les coureurs de Lotto Soudal franchiront la ligne d'arrivée en premier.