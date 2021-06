Le Paris-Brest revisité par les chefs étoilés du Tour de France 2021

Wikipédia : " Le Paris-Brest est une pâtisserie traditionnelle d'origine française, en forme de roue de vélo pour rendre hommage à la course cycliste Paris-Brest-Paris. Elle est composée d'une pâte à choux fourrée d'une crème mousseline pralinée, parsemée d'amandes effilées. "

Pour paraphraser les grands chefs étoilés stars des émissions culinaires télévisées, ce Tour de France 2021, c’est un Paris-Brest… revisité ! Départ à Brest ce samedi 26 juin, arrivée à Paris le dimanche 18 juillet. 3414 kilomètres en 21 étapes. Autres temps, autres mœurs, le premier vainqueur de Paris-Brest-Paris en 1891, Charles Terront, avait accompli les 1200 kilomètres de l’épreuve en un peu moins de trois jours, sans dormir !

Après une édition 2020 perturbée par la pandémie, et même si tous les signaux ne sont pas encore aussi verts que le paletot par points si cher à Sagan, les organisateurs de la Grande Boucle retrouvent un contexte beaucoup plus favorable cette année : les vacances d’été, une présence plus importante du public, le retour partiel des médias (dont la RTBF), etc. Sans oublier, évidemment, un panel de champions exceptionnel dans les starting-blocks : Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Geraint Thomas, Richie Porte, Richard Carapaz, Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Peter Sagan, Mark Cavendish, Chris Froome, Caleb Ewan, Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali, Michael Matthews, Greg Van Avermaet, David Gaudu, Tim Merlier, Jasper Philipsen… Ces gars-là ont faim et rêvent tous de goûter à la fameuse " crème mousseline pralinée " de ce Paris-Brest devenu Brest-Paris, comme déjà en 1954, 1974 et 2008, lorsque l’épreuve avait également pris son envol dans la Cité du Ponant.

Il y a de " quoi faire " en tout cas car ASO a dessiné un parcours très varié. Trois arrivées pour puncheurs (Landerneau, Mûr de Bretagne, Le Creusot), huit étapes pour sprinteurs ou baroudeurs (Pontivy, Fougères, Châteauroux, Valence, Nîmes, Carcassonne, Libourne et Paris), huit étapes de montagne ou de moyenne montagne (Le Grand-Bornand, Tignes, Malaucène, Quillan, Andorre-la-Vieille, Saint-Gaudens, Saint-Lary-Soulan, Luz Ardiden) et deux contre-la-montre individuels (Laval et Saint-Émilion).

Toute la partie nord du pays est zappée (le départ de cette 108ème édition était originellement programmé à Copenhague mais le report de l’Euro de football a, en cascade, repoussé d’un an le passage du Tour au Danemark et donc, probablement aussi en Belgique et dans le Nord de la France), les Pyrénées (deux arrivées au sommet, à Saint-Lary-Soulan et Luz Ardiden) sont privilégiées par rapport aux Alpes (une arrivée au sommet à Tignes) et le chrono individuel est remis au goût du jour avec un total de 58 kilomètres (il faut remonter à 2013 pour retrouver un chiffre plus élevé, 65 kilomètres).

Et puis, il y a les " particularités " qu’aiment disséminer sur l’itinéraire Christian Prudhomme et son adjoint Thierry Gouvenou : une très longue étape de 248 kilomètres entre Vierzon et Le Creusot, la double ascension de Mûr-de-Bretagne le 27 juin, rebelote avec le Mont Ventoux le 7 juillet, le retour à Tignes (deux ans après l’arrêt impromptu, à cause d’une coulée de boue sur la route, de l’étape qui devait s’y achever) et, évidemment, la course d’ouverture entre Brest et Landerneau ce samedi qui devrait nous offrir une lutte de très haut niveau entre les puncheurs-sprinteurs d’élite que sont Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe, Sagan, Matthews et consorts… Le premier maillot jaune vaudra de l’or !

Pâte à choux, crème mousseline, amandes effilées. Notre dessert des trois prochaines semaines est tout trouvé : le Paris-Brest revisité !