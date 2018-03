Le parcours d'A travers la Flandre a changé mais pas l'envie de gagner de Quick-Step Floors

Le parcours du 73e A travers la Flandre (WorldTour) qui se dispute mercredi a complètement changé, mais pas l'envie de gagner de Quick-Step Floors. Cette dernière entend bien rééditer son succès de 2017 signé Yves Lampaert, le porteur du dossard numéro un au départ à Roulers. Il aura à ses cotés Maximiliano Richeze (2), Elia Viviani (3), Iljo Keisse (4), Alvaro José Hodeg Chagui (5), Zdenek Stybar (6) et Niki Terpstra (7), mais pas Philippe Gilbert, deuxième l'an dernier.

"Le parcours a été raccourci et complètement modifié. Mais il n'est pas pour autant plus facile", commente le directeur sportif de Quick-Step Tom Steels, vainqueur de l'épreuve en 1998. "Celà dit le final est le même que celui oµ Yves s'était détaché. On pourrait toutefois assister à une arrivée en groupe mercredi à Waregem..."

On annonce pourtant beaucoup de vent. "Ce qui pourrait effectivement déjouer les plans des sprinters", admet Steels. "De plus à quelques jours du Tour des Flandres, certains coureurs, voire des équipes entières, auront déjà une autre course en tête. Ce qui pourrait donner lieu à un scénario tout à fait imprévu. Difficile en tout cas d'imaginer comment cette course va se dérouler, mais une échappée matinale qui irait jusqu'au bout n'est pas à exclure selon moi. Maintenant si la victoire devait se jouer au sprint, c'est clair qu'avec Viviani, Hodeg et Richeze, on a de quoi bien se défendre dans la dernière ligne droite. On a d'ailleurs figuré dans le top 3 des sept dernières courses flamandes disputées, et il n'y a aucune raison que cela s'arrête. C'est une question d'honneur...", conclut Tom Steels.

Et Lotto-Soudal ?

Jens Keukeleire, malade, est absent, contrairement aux deux anciens vainqueurs que sont Jelle Wallays (2015) et Jens Debusschere (2016).

"Tiesj Benoot était très fort à l'E3 Harelbeke où l'équipe a collectivement bien couru", souligne le directeur sportif Frederik Willems. "Jens Debusschere a lui brillé à Gant-Wevelgem. Pour mercredi on s'attend à des conditions atmosphériques très difficiles. Il faudra donc être costaud pour briller dans cette 73e édition, qui sera sans doute très différente des précédentes..."