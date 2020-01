Le paralympien Vromant s'empare du titre mondial en poursuite et bat le record du monde

Ewoud Vromant est devenu champion du monde de la poursuite individuelle (3km) en classe C2, cette nuit, à Milton au Canada. Le para-cycliste belge (amputation fémorale) a gagné la finale en battant le record du monde, avec un chrono de 3:36.322. C’est la première médaille pour Paralympic Team Belgium à ces Mondiaux et également la première en 2020.



Ewoud Vromant (Woubrechtegem) a couru la course de sa vie lors des UCI Para-cycling Track World Championships à Milton au Canada. Il avait déjà battu le record du monde un peu plus tôt lors de sa série qualificative, abaissant la référence mondiale à 3:36.961. L’ancien record du monde, du Chinois Liang, datait de 2014 à Auqascalientes (Mexique). Il était de 3:40,367.



En finale, Ewoud Vromant a donné le coup de grâce face au Français Leaute. Avec un chrono de 3:36.322, nouveau record du monde, il prend logiquement le titre mondial en poursuite individuelle. C’est le premier titre de champion du monde pour notre compatriote. L’année dernière, un problème mécanique l’avait gêné au départ et il avait terminé à la cinquième place de cette même épreuve.



En septembre dernier, lors des Championnats du monde sur route, le Belge avait néanmoins déjà brillé en prenant l’argent lors du contre-la-montre et le bronze lors de la course sur route. La poursuite individuelle est la première épreuve de l’omnium, qui est également une discipline médaillée cette année. Vromant est actuellement premier au classement, avec 40 points.



Diederick Schelfhout disputait lui la petite finale de la poursuite individuelle en classe C3, face à l’Espagnol Santas. Notre compatriote s’est incliné et a pris la quatrième place. La première médaille de Paralympic Team Belgium en 2020 a donc la plus belle des couleurs !