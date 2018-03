Le néo-pro néerlandais Jakobsen s'impose facilement au sprint sur la Nokere Koerse

Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) a levé les bras au terme de la 73e édition de la Nokere Koerse (1.HC). Le Néerlandais de 21 ans s'est montré le plus véloce au terme des 191,1 kilomètres entre Deinze et Nokere. Il a devancé Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) et le Français Hugo Hofstetter (Cofidis).

L'échappée, composée de huit coureurs dont le Belge Timothy Stevens (Cibel-Cebon), a animé une large partie de la journée. Sous l'impulsion notamment de Wout van Aert, un groupe est parti en contre, faisant exploser le peloton en plusieurs morceaux.

A 16 km de l'arrivée, le regroupement général s'est opéré derrière, laissant seul devant l'Irlandais Connor Dunne. Le peloton, uni, a repris Dunne et s'est alors lancé à toute allure dans l'emballage final.

Le Néerlandais Moreno Hofland, sprinteur désigné chez Lotto Soudal, a été victime d'une crevaison à 10 km de la ligne. En forme, Wout van Aert a tenté une nouvelle fois d'accélérer la course mais le bouquet s'est tout de même joué au sprint.

Profitant d'un surnombre, l'équipe Quick-Step Floors a vu Jakobsen facilement s'imposer. C'est la première victoire en carrière pour le néo-pro, la 14e de la saison pour la formation belge.

Côté belge, Roy Jans (Cibel-Cebon) a terminé 4e, Baptiste Planckaert (Katusha) 6e, Sean De Bie (Vérandas Willems-Crelan) 8e et Maxime Vantomme (WB Aqua Protect Veranclassic) 9e.

Jakobsen succède au Français Nacer Bouhanni au palmarès de la course.