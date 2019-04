Le néo-pro belge Lionel Taminiaux décroche sa 1ère victoire sur la Roue Tourangelle

Lionel Taminiaux (Wallonie-Bruxelles) a remporté dimanche la 18e édition de La Roue Tourangelle (1.1), course cycliste de 186 km disputée entre Chinon et Tours. Le coureur belge de 22 ans a devancé l'Américain Robin Carpenter (Rally UHC Cycling) et le Français Marc Sarreau (Groupama-FDJ), vainqueur l'année dernière.

Les Français Thomas Boudat (Direct Energie) et Nacer Bouhanni (Cofidis) complètent le top 5.

Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) a pris la 7e place.

Lionel Taminiaux, devenu professionnel cette année au sein de la formation Wallonie-Bruxelles, a décroché dimanche la première victoire de sa carrière, la troisième en 2019 pour la formation belge, apreès deux succès d'étape à la Semaine internationale Coppi et Bartali.

Taminiaux sera mercredi au départ du GP de l'Escaut. Il disputera ensuite la Flèche Brabançonne le 17 avril.