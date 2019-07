Le Néerlandais Laurens ten Dam va raccrocher son vélo en fin de saison

Laurens ten Dam dispute sa dernière saison de coureur cycliste professionnel. Le coureur néerlandais de l'équipe CCC, 38 ans, a annoncé sa décision de raccrocher son vélo dans son propre podcast 'Live slow, ride fast'.

"Je ferai toujours du vélo, mais je ne sais pas si on peut appeler ça du vélo ", a dit ten Dam. "En novembre, j'aurai 39 ans, et je serai coureur professionnel depuis 17 ans."

Ten Dam a débuté en 2002 avec l'équipe de formation de Rabobank et a ensuite roulé pour Bankgiroloterij, Shimano-Memory Corp et Unibet.com, Rabobank, Belkin, Lotto-Jumbo, Giant Alpecin et Team Sunweb. L'an dernier, il est passé à la CCC, qui a repris la licence de BMC.

"Je suis heureux de pouvoir encore disputer des courses cette année. Parce que je n'aurais pas voulu terminer comme je l'ai fait sous ces glissières de sécurité", a dit Ten Dam en faisant allusion à sa lourde chute jeudi dernier au récent Tour d'Autriche.

En 2014, Ten Dam, qui voulait mettre fin à sa carrière fin 2017, a terminé à la neuvième place du Tour de France. Il a aussi terminé 8e de la Vuelta en 2012, son meilleur résultat en 18 grands tours disputés.

Il compte deux succès en carrière le contre-la-montre de la course cycliste de Solidarité et des champions olympiques en 2006 et une étape du Critérium international en 2008.

Il espère disputer sa dernière course au Tour de Lombardie en octobre.