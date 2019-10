Le Néerlandais Havik remporte la dernière course cycliste belge, Taminiaux 3e

Le Néerlandais Piotr Havik (BEAT Cycling Club) a remporté mardi la 86e édition du Prix de Clôture Putte-Kapellen. Il s'est montré le plus rapide, surprenant les sprinteurs, à l'issue des 185 kilomètres de cette course disputée près de la frontière belgo-néerlandaise. Le Néo-Zélandais Luke Mudgway a pris la deuxième place, devant Lionel Taminiaux.

Maxime Vantomme (Tarteletto-Isorex) a essayé d'éviter le sprint massif annoncé. Il a débuté le circuit final de 17 km avec 25 secondes d'avance sur le peloton. Il a été repris juste avant la flamme rouge. Havik a alors saisi sa chance et a démarré, s'imposant avec quelques mètres d'avance sur le peloton.

Le Prix de clôture, traditionnel dernier rendez-vous de la saison cycliste belge, ne fait plus partie du calendrier UCI et a donc le statut de course kermesse.

Havik succède au palmarès à son compatriote Taco van der Hoorn.