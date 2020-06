Le Mur de Grammont au menu du championnat de Belgique d'Anzegem

Victime du parcours raccourci du Tour des Flandres, le Mur de Grammont sera quand même présent dans une épreuve cycliste d’envergure cette saison. Les organisateurs du championnat de Belgique, qui aura lieu à Anzegem, ont ajouté l’ascension à leur tracé, annonce Sporza.



La commune de Flandre Occidentale est située à 35 km de Grammont. L’occasion était trop belle pour la laisser passer. Le départ sera donné à Halle et en chemin pour Anzegem, les coureurs franchiront le Mur.



"Le passage est un bel hommage à notre ville et à ce lieu mythique qu'est le Mur de Grammont", a commenté le bourgmestre de Grammont Guido De Padt. "Cela donne un éclat supplémentaire au National. Des contacts avec le comité d'organisation avaient déjà eu lieu dans le passé. De ces conversations agréables de l'époque, il ressort aujourd'hui que le Championnat de Belgique messieurs rendra visite à notre ville et franchira le Mur de Grammont."

Précédemment, Grammont avait appris que le Mur avait été retiré du parcours du Tour des Flandres (18 octobre). "C'était une douche froide. Je continue de penser que le Tour des Flandres ne peut se tenir sans le Mur de Grammont, tout comme le Poggio ne peut être retiré de Milan-Sanremo. Mais les gens du 'Ronde' en ont décidé autrement. C'est magnifique que le Championnat de Belgique veuille rendre hommage à cette ascension mythique", a poursuivi Guido De Padt.

Les messieurs devront gravir le Mur de Grammont, pas les dames. "La courses messieurs démarre à Hal", a expliqué Marc Steeland, président du comité d'organisation. "Après environ 30 kilomètres, nous franchiront le Mur pour ensuite commencer le circuit à Anzegem. Les dames n'ont pas cette boucle, elles disputent leur course sur un circuit à et autour de Anzegem. Les deux courses ne se croiseront pas. Si le coronavirus le permet, nous sommes prêts pour faire quelque chose de beau à et autour d'Anzegem", a-t-il conclu.

Le National aura lieu le mardi 22 septembre, coincé entre l’arrivée du Tour de France et les mondiaux de Martigny. Le successeur Tim Merlier sera connu ce jour-là.