Le mercato n'est pas pour Remco…

Patrick Lefevere sirote son explosif cocktail : le contrat de Remco Evenepoel est bétonné, le nouveau prodige du cyclisme belge et international ne s’en ira pas (du moins pas tout de suite…) humer l’air des sirènes. Car depuis jeudi dernier, les directeurs sportifs finalisent leur équipe 2020 : ce fameux 1er août a sonné l’heure officielle du mercato vélocipédique.

Officiellement seulement car bien évidemment, en coulisses, tout s’est déjà ficelé il y a belle lurette. Interdiction, sous peine de lourde amende UCI, d’annoncer un transfert avant ce mois d’août, mais ce sont les secrets de Polichinelle de l’été : Nairo Quintana quittera la Movistar pour les Français d’Arkea , Vincenzo Nibali son équipe Bahrein pour Trek. La suite n’est qu’accumulation de vases communicants : Landa optera pour Barhein, Mas pour la Movistar, Carapaz (le vainqueur du Giro) pour Ineos ou encore Viviani et Guillaume Martin pourCofidis.

Mais cette date du 1er août interpelle. Le mercato footeux se situe grosso modo durant l’intersaison… et les mouvements du mois d’août vont assez jaser alors que les championnats ont repris. Que dire dès lors de ce mercato cycliste qui se déclenche en plein milieu d’exercice ?

" Je conviens que c’est un peu malsain, mais c’est une date imposée par l’UCI depuis la nuit des temps " explique Gérard Bulens, consultant RTBF et qui a surtout 35 ans d’expérience à la tête d’une équipe. " Mais en pratique, et je parle d’expérience, les choses se passent de manière assez correcte. Si un coureur signe ailleurs en mai mais informe son directeur sportif qu’il portera un autre maillot l’année suivante, les choses sont claires : le coureur a toujours intérêt à prester car il y a des primes à prendre sur base des contrats existants. Je connais très peu de cas de coureurs ayant décidé de se la couler douce en attendant l’année suivante... En revanche, il y a des directeurs sportifs, et je ne citerai pas leur nom (NDLA ; Patrick Lefevere dans le cas Philippe Gilbert), qui écartent des coureurs dès qu’ils apprennent qu’ils ont signé ailleurs. Ce n’est pas plus correct. "

Sauf que cette manœuvre évite sans doute que des courses soient faussées comme on l’a vu au Tour de France avec le trio Landa-Valverde-Soler chassant derrière son soi-disant leader Quintana. Déplacer le mercato officiel en novembre, une fois que les courses sont terminées, serait peut-être plus judicieux…

Cette date du 1er août est un héritage du passé qu’il faudrait peut-être déplacer au 1er novembre, quand la saison est terminée.

Autre héritage du passé : les contrats se négocient à l’année, et à l’ancienne. Dans le cas d’un transfert, il n’y a donc pas d’indemnisation financière.

" J’ai connu le cas en 2004 avec Yaroslav Popovych qui venait de faire 3e au Giro " poursuit Gérard Bulens. " Johan Bruyneel m’a téléphoné dans la voiture lors d’un Tour de Wallonie, et le transfert s’est fait sur la seule parole, en tenant compte du désir du coureur. Puis Yaroslav est devenu le lieutenant que l’on sait pour Lance Armstrong... Il n’y a en cyclisme ni droit de transfert, ni indemnité de formation. C’est lié aux habitudes, c’est aussi lié à l’étroitesse du marché : vous avez au bas mot 400 coureurs professionnels, alors qu’en football, vous avez des dizaines de milliers de joueurs pros. De temps en temps, c’est un accord à trois : l’équipe acquéreuse donne une compensation financière à l’équipe cédante. Mais ces sommes n’atteignent jamais les montants monstrueux du football ! "

Des sommes qui permettent néanmoins au marché footeux de se financer, et à l’argent de circuler pour nourrir le bas de la pyramide.

" Il faudrait peut-être introduire des indemnités de formation, raisonnables et sous le contrôle de l’UCI. Les petits clubs formateurs ont en effet de plus en plus de mal à survivre car ils se font pomper sans véritable rémunération. Le système se perpétue grâce à quelques amoureux du vélo qui jouent les mécènes, mais cela ne dure jamais très longtemps. Et chacun sait aujourd’hui que les grands groupes qui injectent de l’argent ne le font que qu’ils obtiennent un retour sur investissement. Mais il faut veiller aussi à ne pas tomber dans les excès du football, avec de l’argent qui circule à tire-larigot et de manière opaque. Si c’est pour risquer cela, je préfère le cyclisme actuel... " conclut Gérard Bulens.

Remco Evenepoel pensait-il à tout cela, et donc à son passé footeux, dans la montée de San Sebastian ?