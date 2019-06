Le leader Bernal gagne au sommet du Saint-Gothard en Suisse, Benoot sixième

Egan Bernal (Ineos) s'est imposé en solitaire à l'arrivée de la plus longue étape du 83ème Tour de Suisse, ce vendredi. Au terme des 216,6 kilomètres entre Unterterzen et le sommet en pavés (!) du col hors-catégorie du Saint-Gothard (12 km à 7,4 %), le Colombien a devancé les deux équipiers de l'équipe Bahrain-Merida, l'Italien Domenico Pozzovivo et l'Australien Rohan Dennis à 23 secondes.

Premier Belge, Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) a franchi la ligne en sixième position à 34 secondes dans le même temps que l'Autrichien Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), quatrième et le Tchèque Jan Hirt (Astana).

Au classement général, le Colombien Egan Bernal (Ineos) a conforté son maillot jaune de leader dont il s'était emparé jeudi. Il possède désormais 41 secondes d'avance sur Dennis et 1:13 sur Konrad. Pozzovivo est quatrième à 1:17, Hirt cinquième à 1:19 et Benoot sixième également à 1:19.à 35 secondes.

Le Tour de Suisse se poursuit samedi par un contre-la-montre individuel de 19,2 kilomètres. Il s'achèvera dimanche à Goms à l'issue d'une ultime boucle de 101,5 kilomètres autour de Goms avec le passage de trois cols hors catégorie. On connaîtra alors le successeur au palmarès de l'Australien Richie Porte.