Le jour du triomphe de VDB, Philippe Gilbert avait déjà son nom dans la Redoute

Le 18 avril 1999, Frank Vandenbroucke a écrit l’une des plus belles pages de sa légende. VDB a dominé la Doyenne avec classe et panache . Le nom du Belge qui allait lui succéder s’était déjà glissé sur les pentes de la Redoute. Philippe Gilbert , puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’avait pourtant que 16 ans à l’époque. Un signe du destin qui mérite quelques explications. Les spectateurs les plus attentifs de la rediffusion sur la RTBF de l’édition 1999 de Liège-Bastogne-Liège ont peut-être remarqué l’inscription : "Philippe Gilbert", un patronyme encore peu connu des amateurs de cyclisme à l’époque.

Image traditionnelle de la Redoute, tapissée de "Phil" pour Liège-Bastogne-Liège - © MICHEL KRAKOWSKI - BELGA

Bien avant que les "Phil" ne tapissent le tarmac de la côte mythique, Gilbert, le petit gars du coin, figurait déjà en bonne place en 1999.



"C’était pour la course junior Remouchamps-Ferrières-Remouchamps, la plus belle course belge du calendrier dans cette catégorie (ndlr : terminée cette année-là au 9e rang par le Belge)", nous a expliqué le principal intéressé, contacté ce dimanche. La course a depuis changé de nom. Elle a été rebaptisée… "Philippe Gilbert Classic".