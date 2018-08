Le Grand Prix de Wallonie s'offre un lifting pour sa 59e

Fini Chaudfontaine, place à Blegny et une arrivée déplacée pour rendre la montée mythique de la Citadelle plus décisive dans une course qui s’annonce une nouvelle fois usante et spectaculaire.

Le 12 septembre la 59e édition du GP de Wallonie s’élancera de Blegny, mais pas du site minier car le bourgmestre Marc Bolland a émis le souhait de rapprocher la manifestation au plus près de la population et non pas de trouver un site quelque peu décentré.

Aujourd’hui, le GP de Wallonie à trouvé sa place dans le programme des coureurs qui espèrent encore peaufiner leur condition avant le mondial. Christophe Brandt : "L’essor des courses à Montréal et au Quebec est un avantage que l’on ne soupçonnait pas lors de leurs créations." Le déplacement du départ à Blegny impose quelques modifications à un parcours qui s’annonce usant.

En quittant la cité minière, le peloton prendra la direction de Soumagne et la côte de Rafhay avant d’enchaîner avec Trasenster puis Winanplanche avant de rejoindre le parcours traditionnel du côté de Werbomont.

209,5 kilomètres avant de connaître le successeur de Tim Wellens au sommet de la citadelle mais en face du théâtre de verdure, quelques centaines de mettre plus bas.

"On aura la possibilité d’avoir un plus beau sprint avec une ligne droite plus longue" explique Christophe Brandt. "Je pense que ça devrait permettre aussi de rendre la montée de la citadelle plus décisive. À terme, on essayera de revenir avec un grand espace arrivée sur l’esplanade."

Le plateau : 19 équipes.

4 World Tour : (Wellens) Lotto AG2R (Bakelants) Fdj Trek

11 Continental pro : Cofidis (Simon), Haegen, Israël Sport Vlaanderen, Fortuneo (Barguil) Véranda Willems, Wallonie Bxl, Wanty, Direct Énergie, Roompot, Vital Concept

4 Continental : Ago Tarteletto Roubaix T Palm