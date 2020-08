Le Grand Prix de Wallonie annulé en 2020

Les organisateurs de TRW Organisation ont annoncé, en marge du Tour de Wallonie, l'annulation du Grand Prix de Wallonie 2020 (1.Pro), en raison de la crise sanitaire.

Les organisateurs du Grand Prix de Wallonie (1.Pro) ont annoncé mardi l'annulation de leur épreuve wallonne. Le GPW était programmé le 16 septembre et devait être disputé entre Blégny et la Citadelle de Namur.

"Deux raisons nous ont poussés à annuler le GPW 2020", a indiqué Christophe Brandt, administrateur délégué de TRW Organisation. "La course manque de budget en raison de la crise sanitaire. De plus, le Grand Prix de Wallonie ne pourrait pas bénéficier du traditionnel direct télévisé de la RTBF à cause de la concurrence du Tour de France. Le Grand Prix de Wallonie reviendra dans le calendrier en 2021."

Le Grand Prix de Wallonie 2019 avait vu la victoire à la Citadelle de Namur du Letton Krists Neilands devant les Belges Jasper Stuyven et Jasper De Buyst.