Le Grand Prix Alfred Gadenne endeuillé : Le déroulement des faits

Sous l'effet du vent, le peloton s'est rapidement scindé en trois groupes. A la sortie du village de Velaines, vers la côte du Mont-Saint-Aubert, les coureurs ont d'abord pris à gauche avant de virer un peu plus loin, sur la droite. A cet endroit précis, une flèche était bien présente, mais aucun signaleur.

L'un des groupes attardés, d'une trentaine de cyclistes, a malencontreusement continué tout droit et s'est retrouvé bien malgré lui hors-circuit.

Ce qui risquait d'arriver... arriva hélas quelques instants plus tard, au croisement avec la Chaussée de Frasnes : se pensant toujours en course, le groupe a traversé le carrefour, sans ralentir. Une camionnette a percuté le petit peloton. Trois coureurs ont été blessés et l'un d'entre eux, Stef Loos, est donc décédé.

Le règlement prévoit bien la présence d'un signaleur à chaque carrefour, le fléchage seul ne suffit pas. Il y a donc bel et bien eu une défaillance dans l'organisation. Le parquet a ouvert une enquête. Le patron de l'épreuve Marc Duquesnoy, très ému, a été entendu en soirée.