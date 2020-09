Le grand espoir du sprint belge Jordi Meeus passe professionnel chez Bora-Hansgrohe

Le sprinteur belge Jordi Meeus quitte SEG Racing Academy, une équipe continentale néerlandaise (D3) pour rejoindre la prestigieuse équipe Bora-Hansgrohe où il a signé un contrat de deux ans, a annoncé la formation cycliste allemande ce jeudi.

Jordi Meeus, 22 ans, fera partie du train pour les sprinteurs au sein de l'équipe WorldTour. "Mais il recevra aussi sa chance", a précisé Dan Lorang, responsable de l'innovation chez Bora-Hansgrohe. "Nos tests ont montré qu'il a le potentiel pour être un des coureurs les plus rapides du peloton."

"C'est une des meilleures équipes du peloton et ils m'ont offert une chance fantastique", a réagi Jordi Meeus qui avait remporté deux étapes au Tour de Tchéquie et une étape du Tour d'Italie U23 cet été. "Il y a trois ans, j'avais fait le bon choix en rejoignant SEG Racing Academy. Maintenant, je suis prêt pour la prochaine étape. J'espère pouvoir me développer dans les années à venir. Je suis très motivé."