Le Grand départ du Tour en l'honneur de Monsieur Eddy

Le 20 juillet 1969, quelques heures avant que Neil Armstrong ne pose le pied sur le sol lunaire, Eddy Merckx marche sur Paris. Sur la piste du vélodrome de Vincennes, notre compatriote signe son sixième succès d'étape et remporte le premier de ses cinq Tour de France. Son plus proche poursuivant, au classement général s'appelle, Roger Pingeon. Il le relègue à près de huit minutes. Raymond Poulidor complète ce podium. Il est troisième à plus de vingt minutes. C'est la fête nationale avec un jour d'avance ! Après cette victoire historique, attendue depuis trente ans, Eddy Merckx rentre en héros en Belgique. Depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Bruxelles, il est acclamé par des milliers de supporters venus saluer cet exploit. Cinquante ans après ce formidable exploit, le choix du Grand départ du Tour de France s'imposait dans la capitale belge.

Un peu avant 17h30, les coureurs quittent la place Royale, traversent les galeries royales Saint-Hubert et arrivent à la Grand Place pour les présentations des équipes, qui se fait une à une. L'équipe Team INEOS est la vingt-deuxième et dernière formation à défiler sur le podium érigé sur la plus belle place du monde. L'instant est magique. Rodrigo Beenkens rappelle la razzia du Cannibale en 1969. Le Maillot Jaune, le Vert, le Grand Prix de la Montagne, le classement par équipes, celui du Combiné, du plus Combatif. Cette année-là, Eddy Merckx a remporté tous les classements. Le quintuple vainqueur du Tour de France apparaît sur le podium et est ovationné par le public...comme, il y a cinquante ans. Les bras levés vers le ciel, Eddy savoure chaque seconde de ce moment. L'émotion est à son comble, les spectateurs scandent son prénom. La communion est totale. Le champion pleure...

La rencontre de deux rois...

Eddy Merckx remet un maillot jaune au Roi Philippe à l'occasion du passage du Tour à Bruxelles - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA

Le 16 juillet 1961, Eddy Merckx dispute sa première course à Laeken, c'est un signe...même s'il ne gagne pas. Il termine à la sixième place. Huit ans plus tard, pratiquement jour pour jour, Eddy, accompagné par son épouse et tous ses équipiers, est reçu par le Roi Baudouin et la Reine Fabiola. Il offre aux souverains un Maillot Jaune. Un demi-siècle plus tard, c'est en famille qu'il rejoint la résidence royale.

Une semaine avant le départ du Tour de France, le Roi Philippe a déjà voulu mettre Eddy Merckx à l'honneur. Le souverain belge a adressé une lettre aux médias, une lettre qui a ému son destinataire et dont voici le contenu. " Je tiens à vous remercier au nom de notre pays. Il y a 50 ans, notre pays était aux anges : 30 ans après la dernière victoire belge au Tour de France, un autre Belge remportait le prestigieux Tour. Ce n'était que la première de vos cinq victoires sur le Tour, mais en 1969, vous avez été accueilli comme un véritable héros. J'avais 9 ans à l'époque. Juste assez vieux pour comprendre l'impact de votre grande victoire. La tension et la joie populaire qui ont suivi sont également gravées dans ma mémoire. La joie pouvait être ressentie partout. Nous étions fiers. Vous avez remporté une victoire après l'autre et battu plusieurs records. Et vous êtes devenu une légende un modèle de combativité et de persévérance. Malgré ces succès, cependant, vous êtes toujours resté accessible et facile à vivre, et vous avez maintenu des liens avec vos supporters et la population. Nous pouvons dire sans hésiter que vous êtes le meilleur cycliste de tous les temps. La fierté que vous nous avez donnée est inoubliable. Cette année, nous célébrons le 50é anniversaire de votre première victoire. Un moment qui est gravé dans notre mémoire et qui a bouleversé la population. Pour cela, je tiens à vous remercier au nom de notre pays."

En franchissant les grilles du Château, Eddy Merckx ressent encore davantage de fierté et il le dit aux journalistes présents : " Lorsqu'on est reçu par Sa Majesté, c'est toujours impressionnant. Après la lettre qu'il a écrite aux journaux, c'est vraiment un bel hommage." Dans les salons, le champion belge présente toute sa famille au Roi Philippe et à la Reine Mathilde : son épouse, ses enfants, petits-enfants, ils sont tous présents.

Pendant cette cérémonie, le Roi s'adresse encore à Eddy : " C'était vraiment ma jeunesse. Il y avait deux choses, pour moi, l'atterrissage sur la lune...et vous. Et donc à l'occasion du départ du Tour de France, demain, c'est formidable de vous voir ici." Et comme cinquante plus tôt, Eddy Merckx remet un Maillot Jaune à son effigie au Roi. Il confiera aux médias :" Celui que j'avais remis au Roi Baudouin, je l'avais porté, pas celui que j'ai offert au Roi Philippe…"