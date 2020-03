Le 52e Grand Prix Samyn (1.1) ouvre ce mardi le calendrier professionnel en Wallonie. L'épreuve hennuyère sera disputée entre Quaregnon et Dour sur la distance de 201,9 km.



Le vainqueur samedi du Circuit Het Nieuwsblad Jasper Stuyven devra de nouveau faire face au bloc des Deceuninck-Quick Step habitué à récolter les lauriers.

Le "Samyn", qui a couronné en 2019 le Français Florian Sénéchal, se décide traditionnellement dans les circuits locaux pimentés par plus de 12 kilomètres de secteurs pavés dans la course masculine.

La formation belge Deceuninck-Quick Step s'est imposée à trois reprises depuis 2016, avec Niki Terpstra (2016 et 2018) et avec Florian Sénéchal en 2019. Le "Wolfpack" s'annonce cette année encore comme l'équipe à battre avec, notamment, le tenant du titre français. La réplique devrait notamment venir de la formation Trek-Segafredo, et Jasper Stuyven présent en compagnie d'Edward Theuns.



La formation Lotto-Soudal n'annonce, quant à elle, que 5 coureurs dont le jeune Wallon Rémy Mertz. Les Français d'AG2R-La Mondiale compteront sur le Français Alexis Gougeard et Lawrence Naesen. Le Norvégien Edwald Boasson-Hagen conduira NTT, le champion de Belgique Tim Merlier pilotera Alpecin-Fenix, Aimé De Gendt et Loïc Vliegen seront à suivre chez Circus-Wanty Gobert.



Le double vainqueur néerlandais de l'épreuve, Niki Terpstra, sera le fer de lance de Total-Direct Energie: l'ex-vainqueur de Paris-Roubaix (2014) et du Tour des Flandres (2018) est un des maîtres à penser du peloton en matière de pavés et il peut rêver d'un triplé à Dour.