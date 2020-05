Le GP de Zottegem annulé, le Tour de Wallonie pour relancer la saison cycliste en Belgique ?

Le Grand Prix de la Ville de Zottegem, nouvellement dénommé Egmont Cycling Race (1.1), n'aura pas lieu le 18 août comme prévu. Son édition 2020 est annulée.

Les consignes strictes relatives au coronavirus en matière d'organisation ont eu raison de l'épreuve. Le club cycliste de Zottegem et la Ville de Zottegem l'ont décidé conjointement.

L'épreuve devait ouvrir le calendrier remanié des courses programmées par l'UCI en Belgique. C'est donc à la Course des Raisins d'Overijse, prévue le 29 août, que reviendra cet "honneur"... sauf si le Tour de Wallonie est, comme il le souhaite, organisé du 19 au 23 août !

Le Grand Prix de Zottegem est de son côté annulé principalement pour des raisons pratiques concernant la "sécurité et la santé des personnes."

"Si la norme de distanciation sociale reste de mise, il faut aménager les zones de départ et d'arrivée. D'un point de vue pratique, tout cela devient difficile à mettre en place. On ne sait toujours pas non plus si la course pourra accueillir du public ou non au mois d'août", a détaillé le bourgmestre de Zottegem Jenne De Potter.

La prochaine édition est prévue le 17 août 2021. L'édition 2019 avait été remportée par le Néerlandais Piotr Havik, devant l'Allemand André Greipel, mettant fin à une série de cinq victoires belges.