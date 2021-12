Le gorille Greipel, le grimpeur Aru ou le panzer Martin : Le peloton cycliste perd plus de 30 coureurs d’expérience

Mondiaux de cyclisme : La joie des Allemands - 22/09/2021 L’Allemagne s’est imposée sur le contre-la-montre mixte des Mondiaux de cyclisme. Tony Martin s’offre une dernière victoire pour l’ultime course de sa belle carrière. L’équipe allemande devance les Pays-Bas et l’Italie qui était pourtant largement en tête après le trio masculin et l’énorme travail de Ganna, Affini et Sobrero. La Suisse loupe le podium pour 5 centièmes. La Belgique termine à une décevante 7e place.