Le Giro pour Evenepoel après Liège et avant les JO

Quand il arrive face aux caméras, un grand sourire illuminant son visage, on a du mal à croire qu’Evenepoel est devenu une star. Pourtant, qu’il le veuille ou non, le jeune Brabançon est le sujet de tous les désirs. Comme le rappelle Patrick Lefevere lors de la présentation de l’équipe Deceuninck à Calpe " Aujourd’hui, les gens veulent du Remco le matin, le midi et le soir ". Le mage du cyclisme est conscient du danger qui guette son poulain alors il joue son rôle de protecteur à merveille. Et le message passe. " Une star ? Je n’y pense pas " répond Evenepoel. " Je fais ce qu’on me dit de faire en gardant la tête bien concentrée sur le vélo. ".

Un vélo qui anime tous ses rêves et motive toutes ses envies. " Je suis impatient de reprendre la compétition… en Argentine puis en Algarve. "

En 2020, le phénomène Evenepoel goutera aussi à son premier grand tour en Italie. Une expérience enivrante sur les routes du Giro, là où le cyclisme est une religion, là où le public reconnaît les champions, là où les plus grands ont écrit l’histoire. " C’est l’équipe qui a choisi. C’est elle qui sait si je suis prêt ou pas pour effectuer un grand Tour cette année. Si après 7 jours, je suis cramé, j’arrêterai. "

En réalité, Remco Evenepoel trépigne d’impatience. Rien ne va jamais assez vite pour lui. " Il m’a envoyé des whatsapp avec le drapeau de la Hongrie (le Giro s’élancera de Budapest) et celui de l’Italie il y a quelques semaines déjà. " raconte Patrick Lefevere. " J’ai fait semblant de ne pas comprendre. Il est revenu à la charge en me parlant des Jeux Olympiques. Il insistait pour me faire comprendre l’importance de la préparation en amont… et donc du Giro. On ne peut pas toujours dire non aux jeunes. "

C’est vrai qu’en un an les progrès d’Evenepoel sont fulgurants. Le champion d’Europe du chrono a fait sienne la devise de Corneille qui rappelle qu’aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années. San Sebastian, le Tour de Belgique et un titre européen, le palmarès s’est déjà rempli de belles lignes. Ce n’est qu’un début. 2020 doit être un autre cru. Mais Remco a assimilé le message. Il ne dévoile pas ses ambitions. Il ne veut pas donner les bâtons qui pourraient le battre s’il venait à échouer. Pourtant, quand on lui parle de Liège Bastogne Liège, c’est un grand sourire qui s’affiche sur son visage et une étincelle qui brille dans son regard. Alors qui sait si la Doyenne ne s’offrira pas à un novice en avril prochain.