Le Français Bryan Coquard a remporté le 53e GP Cerami surchauffé

Le Français Bryan Coquard (Vital Concept - B&B Hotels) s'est imposé dans la 53e édition Grand Prix Pino Cerami disputée jeudi entre Saint-Ghislain et Frameries par une température de 40 degrés. Le parcours a été réduit de 209 kilomètres à quelque 160 kilomètres en raison de ces conditions météo extrêmes.

Le Grand Prix Cerami est resté fidèle à sa tradition de course de sprinters. La 53e édition a été animée par une échappée de trois coureurs, Liam Magennis (Drapac), Samuel Leroux (Roubaix-Lille-Métropole) et Kristian Kulset (Uno X). L'écart des fuyards a culminé à un peu plus de trois minutes avant de fondre sous la torpeur ambiante autour des deux minutes dans la 2e heure de course. L'avantage est toutefois remonté à 4:40 après une centaine de kilomètres.

L'entrée dans la dernière heure de course, alors que la température avait atteint les 40 degrés, a incité le peloton à hausser le rythme, ce qui a rapidement réduit l'avantage du trio de tête qui était neutralisé dans le circuit local.

Le sprint dans la longue ligne droite en légère montée de la rue Ferrer à Frameries a été remporté par le Français Bryan Coquard devant les belges Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise) et Timothy Dupont (Wanty-Gobert).

Coquard succède au palmarès au Britannique Peter Kennaugh qui s'était imposé en 2018.

Le sprinter français, qui avait inauguré son palmarès 2019 avec une victoire dans la première étape de Bessèges, a signé au GP Cerami son 6e succès de la saison. Il sera au départ du prochain Tour de Wallonie qui s'élancera samedi au Roeulx.