Le Danois Mikkel Honoré prolonge pour deux ans avec Deceuninck-Quick Step

Deceuninck-Quick.Step a annoncé jeudi avoir prolongé le contrat de son coureur danois, Mikel Honoré jusqu'à la fin de l'année 2023.

Quick.Step-Alpha Vinyl, le nouveau nom de la formation de Patrick Lefevere, conserve ainsi un coureur qu'il avait engagé en 2019 après une période de stage.

Honoré, 24 ans, avait décroché en mars sa première victoire pro lors de la Semaine Internationale Coppi & Bartali, ajoutant ensuite début avril la 5e étape du Tour du Pays basque à son palmarès.

Quatrième de la Primus Classic à Haacht samedi dernier, Mikkel Honoré est monté sur le podium à plusieurs reprises cette saison à la Clasica San Sebastian (3e), dans la Course aux raisins (2e à Overijse derrière Remco Evenepoel), dans des étapes chronométrées du Tour de Grande-Bretagne (3e) et de la Semaine Internationale (3e), ainsi que dans la Bretagne Classic (3e) et la Drôme Classic (3e).